«Возможно, будущая теща»: 35-летний избранник дочери Даны Борисовой заговорил о свадьбе

Дочь Даны Борисовой впервые вышла в свет с возлюбленным, продюсером Артуром Якобсоном, из-за которого поссорилась со своей знаменитой матерью. 35-летний избранник 18-летней Полины Борисовой назвал телеведущую тещей и заверил, что она наконец приняла выбор дочери.

«Моя, возможно, будущая теща... Она сказала: "Лучше пусть моя дочь будет встречаться с Артуром, которого мы знаем и доверяем, чем встречаться с непонятным наркоманом* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) из соседней школы"», - приводит Telegram-канал «Звездач» слова Артура.

При этом он не смог однозначно ответить на вопрос журналистов о готовности жениться.

«Это серьезный вопрос, но я скажу так: до того, как мы стали встречаться, когда мы были друзьями и обсуждали моих других девчонок, я сказал — ближайшая девушка точно будет моей женой», — поделился Якобсон.

В свою очередь Полина призналась, что уже познакомилась с мамой возлюбленного по видеосвязи.

«Она приняла меня», - заверила дочь Борисовой.

Ранее Дана Борисова раскритиковала Якобсона, с которым живет 18-летняя дочь. Артур вдвое старше Полины, поэтому телеведущая не принимает избранника наследницы, из-за этого девушка ушла из дома и почти не общается с матерью.

