Возлюбленная «пухляша» из Little Big ушла к другому молодому человеку
Девушка «пухляша» из клипа Little Big Дмитрия Красилова ушла к другому и «у нее все хорошо». Танцор признался, что «ищет самую прекрасную», которая займет место в его сердце.
О прошлых отношениях Красилов говорит так: «Прошла любовь – завяли помидоры».
В его будущей избраннице должны непременно присутствовать два качества: ум и чувство юмора. Красота, считает Красилов, – «дело наживное».
В контексте разговора про отношения у ведущего спросили, нет ли у него комплекса относительно внешности. На это Красилов заявил, что «перерос» неуверенность и перевел «свой прекрасный внешний вид в еще более шикарный», сделав его изюминкой.
Ранее солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали о финансовых трудностях после переезда в Лос-Анджелес. Артистам не хватает на жизнь, так как их концерты за границей не пользуются популярностью.