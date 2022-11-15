Возлюбленная «пухляша» из Little Big ушла к другому молодому человеку

Девушка «пухляша» из клипа Little Big Дмитрия Красилова ушла к другому и «у нее все хорошо». Танцор признался, что «ищет самую прекрасную», которая займет место в его сердце.

О прошлых отношениях Красилов говорит так: «Прошла любовь – завяли помидоры».

В его будущей избраннице должны непременно присутствовать два качества: ум и чувство юмора. Красота, считает Красилов, – «дело наживное».

В контексте разговора про отношения у ведущего спросили, нет ли у него комплекса относительно внешности. На это Красилов заявил, что «перерос» неуверенность и перевел «свой прекрасный внешний вид в еще более шикарный», сделав его изюминкой.

Ранее солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали о финансовых трудностях после переезда в Лос-Анджелес. Артистам не хватает на жизнь, так как их концерты за границей не пользуются популярностью.