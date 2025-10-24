«Воткнул мне самый острый нож в сердце»: российская топ-модель объявила о разводе с мужем-миллионером

Топ-модель Юлия Лобова объявила о разводе с бизнесменом, пианистом Омаром Арфушем после 16 лет брака. Знаменитость не стала скрывать, что причиной расставания стала измена супруга.

Лобова откровенно рассказала о разводе на своей страничке в соцсети. Модель уточнила, что сама ушла от мужа после предательства.

«Он провалил испытание славой, деньгами и верностью. Узнала, что он мне изменял, хотя я была верной все эти годы и искренне его любила. Я его боготворила, а он воткнул мне самый острый нож в сердце», — поделилась Юлия.

Арфуш никак не отреагировал на пост супруги, да и Юлия дала понять, что не собирается мириться с мужем. После объявления о разводе Лобова отправилась в путешествие с подругой Натальей Османн.

Карьера Лобовой началась в 2008 году, когда она выиграла конкурс Ford Supermodel Russia. Уроженка Набережных Челнов работала со всемирно известными брендами — Chanel, Mugler, Elie Saab, Alexander McQueen и другими.

За Арфуша россиянка вышла замуж, когда ей было 18 лет. Бизнесмен старше нее на 21 год. У пары есть 10-летняя дочь.

