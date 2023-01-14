«Вот ты какой, козел»: Дроботенко подмочил репутацию высохшей Дубовицкой

На просторах интернета не утихают слухи о том, что Регина Дубовицкая имеет серьезные проблемы со здоровьем. Телеведущую даже подозревали в онкологии, хотя она сама не давала такие комментарии. Поводом стал похудевший вид.

Подогрел слухи и Сергей Дроботенко. Дело в том, что он отмечал Старый Новый год с компанией, где присутствовала Дубовицкая. В какой-то момент юморист решил запечатлеть событие и сфотографировался в кругу женщин.

Решив подшутить, Дроботенко выложил фотографию с подписью: «так вот ты какой, «козел в огороде».

Фолловеры оценили шутку, однако она их не отвлекла от Дубовицкой. Комментаторы отметили высохший вид теледивы, разбираясь в причинах.