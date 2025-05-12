«Вот что значит гены»: Лолита раскрыла талант дочери, живущей в Болгарии

Певица Лолита Милявская снова улетела из России после массовой отмены концертов. В личном блоге артистка поделилась кадрами из Болгарии с 26-летней дочерью Евой, которая неожиданно раскрыла ее поклонникам свой талант.

Исполнительница хита «На Титанике» отправилась на майские праздники в Болгарию, где живут ее мать и дочь. Лолита опубликовала в соцсети видео с 26-летней Евой, показав, как они проводят время вместе. Девушка исполнила на камеру песню Сергея Наговицына, удивив подписчиков певицы вокальными данными и артистичностью.

«Лолита, вам обязательно нужно спеть вместе! Доча такая манерная, особенная, очень приятно ее слушать!», «Ева такая позитивная и юморная», «Вот что значит гены», «У нее отличное чувство юмора. Вся в маму», — написали в комментариях.

Напомним, Лолита до сих пор сталкивается с последствиями участия в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама знаменитость называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее сообщалось о том, что Лолита обратилась к доносчикам после срыва концертов по России: «Давай один на один, по-пацански».