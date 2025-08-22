«Воспоминание о замечательных временах»: Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

Киркоров рассказал, что песня Пугачевой напоминает ему о замечательных временах. Об этом сообщает Super.ru.

Филипп Киркоров посетил второй день музыкального фестиваля «Новая волна». На красной дорожке журналисты попросили рассказать певца о песне, которая связана у него с теплыми воспоминаниями. В итоге Киркоров начал петь песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

«Замечательное выступление Аллы Пугачёвой в Юрмале, когда весь зал „Новой волны“ пел вместе с ней, — такое тёплое воспоминание о замечательных временах, когда всё было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — рассказал Киркоров.

Напомним, фестиваль «Новая волна» в этом году проходит в Казани с 21 по 26 августа.

