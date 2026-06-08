«Воспитанием должны заниматься матери»: 62-летний Михаил Ефремов рассказал, почему не воспитывает шестерых детей

Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Ефремов стал известен благодаря ролям в фильмах «Статский советник», «Гражданин начальник» и многих других картинах. Сейчас актёр играет в театре «Мастерская «12»» под руководством режиссёра Никиты Михалкова, куда вернулся после освобождения из колонии. В беседе с изданием артист поделился своими взглядами на роль отца в семье. По его словам, он не считает нужным лично заниматься воспитанием детей — эту функцию он полностью переложил на их матерей.

«Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твердо уверен в том, что воспитанием ребенка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом», — заявил Ефремов.

Актёр объяснил свою позицию личным опытом. Он признался, что не был строгим отцом и не вмешивается в процесс воспитания. Свою модель поведения артист основывает на том, как его самого растил отец — легендарный актёр и народный артист Олег Ефремов. «Честное слово, отец меня не "воспитывал". Я имею в виду воспитание в том смысле слова, чтобы ругать, критиковать. Папа мне давал свободу», — подчеркнул Михаил Ефремов.

Напомним, у 62-летнего актёра шестеро детей от разных матерей. Ефремов не раз признавался, что старается не быть строгим родителем и предоставляет детям свободу выбора, как когда-то делал его собственный отец.