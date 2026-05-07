«Воскрешение — обычная практика»: сценарист «Мортал Комбат 2» рассказал о возвращении погибших героев

Об этом Слейтер рассказал в интервью изданию ComicBook.

Сценарист объяснил, что во вселенной Mortal Kombat воскрешение персонажей является обычной практикой на протяжении десятилетий. Однако конкретный способ, которым герои вернутся в сиквеле, он не раскрыл.

Премьера «Мортал Комбат 2» состоится 8 мая 2026 года. Фильм покажет решающую битву между Земным царством и Внешним миром на турнире. К команде Рейдена присоединится кинозвезда и мастер боевых искусств Джонни Кейдж, которому предстоит сразиться с кровавым императором Внешнего мира Шао Каном.

Напомним, первая часть фильма вышла в 2021 году. В финале картины зрители увидели намёк на появление Джонни Кейджа — мелькнул плакат с этим персонажем. Теперь герой получит полноценную роль в сиквеле.

«Мортал Комбат 2» — экранизация культовой компьютерной игры, которая продолжает развивать сюжет о противостоянии двух миров.