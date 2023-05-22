Воры создали специальную «школу» по краже мобильных телефонов
«Общество по краже мобильных телефонов» прекратило свою работу. Всем членам организации грозят различные сроки заключения
В Москве выявлена школа по хищению смартфонов. Все участники задержаны.
«Общество по краже мобильных телефонов» было организовано в 2021 году. Некий гражданин, приехавший в Москву из Рязани, привлек к участию четверых взрослых и трех девушек-подростков.
Как сообщает РЕН ТВ, за два года группа разрослась до десяти человек. В ходе обучения взрослый рецидивист обучал подростков, как выхватывать у зазевавшихся горожан мобильные телефоны или извлекать их прямо из сумок и рюкзаков.
По предварительным данным, преступники похитили электронных гаджетов на сумму около полумиллиона рублей.
Сейчас все участники «общества» задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям «кража», «организация преступного сообщества» и «вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления».