«Вообще ругаю регулярно!»: мать Тимати рассказала о съемках внучки Алисы в кино

Мать рэпера Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, рассказала о воспитании 11-летней внучки Алисы. Симона Юнусова призналась на премьере сериала, где снялась девочка, что регулярно ее ругает. Об этом пишет StarHit.

Звездная наследница дебютировала в сериале «Три сестры», где сыграла эпизодическую роль вместе с Павлом Деревянко и Ларисой Гузеевой. На премьеру проекта девочка пришла в сопровождении своей бабушки Симоны.

По словам бабушки, съемки проходили во время учебного года, но Алиса успешно совмещала работу с занятиями в школе.

«Сложностей не было, роль небольшая, съемочных часов немного», — пояснила Симона.

Однако хвалить внучку она не торопится. По ее словам, она будет гордиться девочкой, когда увидит готовый результат. Пока она остается в роли наблюдателя, но верит в ребенка.

Алиса давно мечтает о карьере актрисы, но бабушка, знающая о тяготах публичной жизни не понаслышке, относится к этому с осторожностью. Она также высказалась в пользу российского образования и призналась, что воспитывает девочку в строгости.

«Вообще ругаю регулярно! Она стесняется вам сказать. Мы обе очень эмоциональные, поэтому и ругаю», – заявила мать Тимати.

Напомним, что Алису родила экс-возлюбленная рэпера Алена Шишкова. Основную роль в ее воспитании играет бабушка, хотя девочка часто проводит время и с отцом. У рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой, а вскоре родится ребенок от Валентины Ивановой.

Ранее мать рэпера Тимати Симона заявила, что у рэпера с детства были задатки артиста.