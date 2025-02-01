«Вообще переставала есть»: как Дине Саевой удалось похудеть до 49 кг за полгода

25-летняя Дина Саева раскрыла, как ей удалось похудеть до 49 килограммов.

Блогерша активно ведет свои социальные сети, где делится всеми подробностями личной жизни, рассказывая и об изменениях во внешности.

Осенью прошлого года Саева заявила, что решилась на кардинальные изменения. Именно по этой причине она взялась за похудение. Но Дина продолжает до сих пор рассказывать подписчикам о способах, которые помогают ей сбрасывать лишний вес.

Дина призналась, что для того, чтобы вернуться в форму в прежнее состояние, ей пришлось подобрать комплексный подход, включая и интервальное голодание. Однако, по словам Саевой, в данном случае необходимо учитывать некоторые нюансы, из-за которых можно сорваться на пищу.

«На начальном этапе были сложности — могло доходить до того, что я вообще переставала есть, а потом посреди ночи заказывала шоколадку и съедала целую плитку», — призналась она в личном блоге.

Однако Саевой удалось справиться с данной проблемой благодаря врачу, который посоветовал ей сократить «окно голодания» с 20 до 16 часов. Дина призналась, что с такой корректировкой похудение для нее стало безопасным и комфортным.

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