«Воняет на всю квартиру»: Никита Пресняков пожаловался на жизнь в Нью-Йорке

Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой и ее возвращения в Москву начал жаловаться на условия жизни в Нью-Йорке.

В личном блоге внук Аллы Пугачевой поделился, что ему не повезло с соседями несмотря на то, что его квартира расположена в престижном районе города.

«Ситуация: спертый воздух. Что надо сделать? Открыть окошко. Открыл. Ушел. Пришел. Воняет на всю квартиру. Потому что все соседи воздух тут портят», — рассказал Никита.

По его словам, соседи снизу, сверху, слева и справа оказались наркоманами* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Он также не скрывает, что основную часть дня проводит дома, поэтому проблема с посторонними запахами от соседей сильно мешает жить.

Ранее певец Владимир Пресняков анонсировал возвращение эмигрировавшего в 2022 году сына. По его словам, Никита Пресняков вскоре завершит работу в США и прилетит в Москву. В настоящее время сына Кристины Орбакайте на чужбине держит только контракт – он должен снять три клипа.

