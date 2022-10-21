17:40, 21 октября 2022
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Волочкова хочет замуж за уборщика
Игорь Саванец из телешоу «Мистер Х» получил предложение от Волочковой.
Ночь без камер, которую сексапильный парень провел сразу с двумя девушками, побудила балерину на неожиданное откровение.
Как выяснила дива, Игорь, в свободное от шоу время, занимается мойкой парковок и клинингом.
- Но какой красавчик! – призналась Волочкова в личном Telegram-канале. – Игорь, хочу сделать вам предложение.
Станьте моим уборщиком в доме».
Анастасия Юрьевна прочит шоумену блестящее будущее.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News
Источник:https://moslenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: