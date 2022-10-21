Волочкова хочет замуж за уборщика

Игорь Саванец из телешоу «Мистер Х» получил предложение от Волочковой.

Ночь без камер, которую сексапильный парень провел сразу с двумя девушками, побудила балерину на неожиданное откровение.

Как выяснила дива, Игорь, в свободное от шоу время, занимается мойкой парковок и клинингом.

Но какой красавчик! – призналась Волочкова в личном Telegram-канале. – Игорь, хочу сделать вам предложение.

Станьте моим уборщиком в доме».

Анастасия Юрьевна прочит шоумену блестящее будущее.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News