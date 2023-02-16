Вокруг наследства Моисеева назревает крупный скандал

27 марта 2023 года исполнится шесть месяцев с момента кончины Бориса Моисеева. По предварительным данным имущество звезды оценивается примерно в 300 млн рублей, включая элитную недвижимость в Москве, в Латвии и Болгарии.

На наследство есть два претендента. Старший брат Маркс Толкач, с начала нулевых проживающий в Канаде и США, и друг и концертный директор Моисеева Сергей Горох.

У Толкача – наследное право второй линии.

У Гороха – договор ренты с пожизненным содержанием и иждивением. Которое американец грозится оспорить: незадолго до кончины брата, Маркс забил тревогу по поводу непонятного молчания Бориса. Позже – открыто обвинил опекуна в махинациях. На чьей стороне преимущество?

Звёздный адвокат Максим Калинов уверен: на стороне Гороха. Если договор составлен верно и заверен нотариально – Толкачу придется предоставить доказательства своих подозрений и обвинений.

Кроме того, существует и завещание, которое будет оглашено 27 марта. В нем, кстати, может фигурировать еще одно имя – Кристина Орбакайте. Дочь Аллы Пугачевой была дружна с покойным, сам артист говорил, что хотел бы оставить Кристине свою квартиру в Юрмале.