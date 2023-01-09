Вокалиста группы «Руки вверх!» заподозрили в производстве наркотиков

После ухода с большой сцены вокалист популярной на рубеже веков группы «Руки вверх!» Сергей Жуков увлекся бизнесом.

Занимался коммерческой видеозаписью, продвигал компьютерные игры и мультимедийное программное обеспечение для персональных компьютеров.

А в 2015 году решил попробовать себя в изготовлении пирожных.

Первое производство, как это часто бывает, начинающий кондитер попытался наладить прямо в арендованной квартире в московской многоэтажке.

Из-за выпечки капкейков в подъезде постоянно пахло сладкими дрожжами и специями. И соседи заволновались: не наркотики ли тут делают?

Как-то раз, - рассказал Жуков, - к нам нагрянула полиция.

До прямой команды, повторяющей название легендарной группы, дело, правда, не дошло. Однако прибывший наряд был настроен весьма решительно: обыск проводился на предмет «выявления факта производства запрещенных препаратов».

К счастью, все документы у Жукова оказались в полном порядке, полицейских накормили пирожными, инцидент на том и закончился.

А спустя два года экс-музыкант зарегистрировал и первые кондитерские: «CupcakeStory» и «Любовь и сладости».