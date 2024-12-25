«Войти в семью Михалкова — это не шутки!»: Мария Погребняк вмешалась в конфликт Ивлеевой и Киркорова

Блогер Мария Погребняк вмешалась в конфликт певца Филиппа Киркорова и «отмененной» после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Она предложила оппонентам встретиться и выяснить отношения не в публичном пространстве.

«Я уверена, что у Насти все будет хорошо. Она не просто так вышла замуж за члена дворянской династии, что, безусловно, открывает перед ней новые горизонты. Войти в семью Михалкова — это не шутки!»- написала Погребняк в своем Telegram-канале.

Она также не исключила, что в скором времени Ивлеева может появиться на телеканале «Культура», где работает ее новоиспеченный муж Филипп Бегак, и сможет проявить весь свой талант и харизму.

Кроме того, Мария призвала Филиппа и Настю уладить все разногласия и заключить мир, так как после скандальной вечеринки прошел уже год.

«Надеюсь, что вскоре они смогут найти общий язык и оставить этот скандал позади. Ведь в конечном итоге, мы все хотим видеть их на экране, в соцсетях, шоу в лучших своих проявлениях», — заключила Погребняк.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. После скандала Филиппа Киркорова вырезали из новогодних программ, а он попытался оправдаться, заявив, что «вошел не в ту дверь».

Ранее стало известно, что Ивлеева могла вернуться на ТВ в конце 2024 года. Однако этому помешал Киркоров, перед которым блогерша до сих пор не извинилась за «голую» вечеринку. Так, Филипп отказался сниматься в новогодней комедии «Небриллиантовая рука», если там появится Ивлеева. Руководство ТНТ согласилось с ультиматумом.