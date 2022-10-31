Водонаева предсказала будущую войну России и Китая

Скандально известной журналистке и телеведущей Алене Водонаевой доступна информация о грядущих мировых конфликтах.

Помогли ей разобраться в судьбе страны не политологи, а карты таро.

Магическая колода не покидала рук Водонаевой начиная с первого дня специальной военной операции.

«Можете мне не верить, но с самого начала СВО я постоянно раскладываю на ситуацию в стране. Таро как показывало, так и продолжает говорить мне про войну с Китаем в ближайшие десятилетия. Запомните мои слова», –

ужаснула своими прогнозами аудиторию социальных сетей Алена.

Даже не знаем, стоит ли принимать близко к сердцу такие зловещие перспективы.

Стоит ли «множить реальности», ведь мысли, как известно, способны материализоваться.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East