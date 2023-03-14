Во время прямого эфира у Жасмин чуть не отвалилась голова
В прямом эфире НТВ у певицы Жасмин чуть не отвалилась пластиковая голова .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-qk7hm1ro6b»
Четвёртый сезон самого секретного на российском телевидении шоу «Маска» удивляет зрителей и жюри новыми разоблачениями.
Так, в последнем эпизоде раскрылась личность загадочной пиковой дамы.
Под стильным чёрным костюмом оказалась певица Жасмин.
Как и многие другие звезды, жасмин рассказала о трудностях выступления в удивительных образах.
«Когда я первый раз вышла на сцену, я поняла, что верхняя часть костюма – голова, держится не то чтобы как влитая и в любой момент может отвалиться прямо во время выступления», - смеется Жасмин.
Как сообщает портал Prozvezd, костюм был выбран исходя из эстетических соображений.
«Я эстет. Поэтому, когда мне пришлось выбирать между пиковой дамой и пуделем, мой выбор был предопределен», - пояснила исполнительница.