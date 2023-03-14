Во время прямого эфира у Жасмин чуть не отвалилась голова

Четвёртый сезон самого секретного на российском телевидении шоу «Маска» удивляет зрителей и жюри новыми разоблачениями.

Так, в последнем эпизоде раскрылась личность загадочной пиковой дамы.

Под стильным чёрным костюмом оказалась певица Жасмин.

Как и многие другие звезды, жасмин рассказала о трудностях выступления в удивительных образах.

«Когда я первый раз вышла на сцену, я поняла, что верхняя часть костюма – голова, держится не то чтобы как влитая и в любой момент может отвалиться прямо во время выступления», - смеется Жасмин.

Как сообщает портал Prozvezd, костюм был выбран исходя из эстетических соображений.

«Я эстет. Поэтому, когда мне пришлось выбирать между пиковой дамой и пуделем, мой выбор был предопределен», - пояснила исполнительница.