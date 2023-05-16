Во сколько обходится обучение детей для Бородиной и Блиновской

Стоимость обучения в элитных школах дочек Бородиной и сыновей Блиновской за год равна двухлетней зарплате поклонников звездных мам.

К такому выводу приходит сайт kp.ru, который обнародовал впечатляющие суммы, потраченные медийными родителями на оплату частных учебных заведений.

У блогера Елены Блиновской четверо детей. Младшая Аврора еще совсем маленькая, а на образование 14-летнего Всеволода и 12-летних Платона и Мирона состоятельная мать тратит около 5 млн рублей в год.

Подрастают дети и у ведущей Ксении Бородиной. По данным источника, обучение девочек в гимназии в новом учебном году обойдется ей в 1 млн 600 тысяч рублей.

Рэпер Джиган и бизнесвумен Оксана Самойлова платят за образовательные услуги для 12-летней Ариэлы, 9-летней Леи и 6-летней Майи по 1,5 млн рублей.

Обучение 8-летнего Артемия — сына певца Владимира Преснякова и Натальи Подольской - обходится семье в 800 тыс. рублей.