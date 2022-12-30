Внушительная сумма: стало известно, сколько денег потратила Кадышева на пластические операции

За последнее время Надежда Кадышева сильно преобразилась. Поклонники едва узнают помолодевшую 63-летнюю артистку. Выяснилось, что прекрасные внешние данные Надежды — дело не генетики, а пластического хирурга. Об этом сообщил врач Максим Усунгван в беседе с порталом “BLITZ+”.

Эксперт заявил, что певица основательно перекроила свое лицо в погоне за вечной красотой. «С большой долей вероятности присутствовал фейслифтинг, платизмопластика. А поддерживать это все можно только при попомни ботокса, пилинга и так далее. В совокупности это дает такой омолаживающий эффект», — высказался Максим.

К слову, обозначенные процедуры не являются бюджетными. По словам специалиста, на свою новую внешность Надежда могла потратить от 500 тысяч до двух миллионов рублей! Согласитесь, сумма весьма внушительная.

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