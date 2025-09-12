Внучка Ротару София Евдокименко опубликовала редкое фото с мамой
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, опубликовала в соцсетях редкий кадр со своей матерью Светланой. Они позировали в машине во время путешествия.
Поводом для визита в США стало посещение финала теннисного турнира US Open. София, которая сама увлечена этим видом спорта, призналась, что болеет за итальянца Янника Синнера. Однако в тот раз он проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу, после чего испанец занял первую строчку мирового рейтинга.
Напомним, что внучка певицы почти пять лет прожила в США, где строила карьеру модели и пробовала себя в качестве певицы, но недавно переехала в Европу, решив изменить свою жизнь.
Что касается личной жизни Евдокименко, в 2024 году она перестала скрывать роман с миллиардером Максом Лернером, опубликовав в соцсетях фото с возлюбленным. Избранник модели является наследником богатой американской семьи, ведет непубличный образ жизни, занимает высокую должность и имеет хорошее образование.
Ранее мы писали о том, за какой гонорар уехавшая Ротару согласится выступить в России.