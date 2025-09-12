Внучка Ротару София Евдокименко опубликовала редкое фото с мамой

Поводом для визита в США стало посещение финала теннисного турнира US Open. София, которая сама увлечена этим видом спорта, призналась, что болеет за итальянца Янника Синнера. Однако в тот раз он проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу, после чего испанец занял первую строчку мирового рейтинга.

Напомним, что внучка певицы почти пять лет прожила в США, где строила карьеру модели и пробовала себя в качестве певицы, но недавно переехала в Европу, решив изменить свою жизнь.

Что касается личной жизни Евдокименко, в 2024 году она перестала скрывать роман с миллиардером Максом Лернером, опубликовав в соцсетях фото с возлюбленным. Избранник модели является наследником богатой американской семьи, ведет непубличный образ жизни, занимает высокую должность и имеет хорошее образование.

