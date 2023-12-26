Вместо «Иронии судьбы»: на Новый год россиянам покажут «Большое шоу» с Монголом, Должанским и Барецким

Многие россияне на Новый год привыкли смотреть фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и программу «Голубой огонек». Однако для тех, кому надоели старые кинокартины и устоявшиеся звезды шоу-бизнеса тоже есть вариант, как с юмором провести 31 декабря. Продакшн-компания Medium Quality анонсировала специальный новогодний сезон «Большого шоу» Азамата Мусагалиева, в котором примут участие звезды хайпа: Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Гия Гагуа, Кирилл Емельянов, Денис Дорохов, Стас Барецкий, Гоген Солнцев, Янгер и Николай Должанский.

«Большое шоу» — это юмористическое реалити, в котором у известных личностей стоит одна, казалось бы, простая задача — не рассмеяться. Участники заперты в замкнутом пространстве с камерами по всему периметру, которые не пропустят даже легкой ухмылки. Тот, кто засмеется, покинет шоу навсегда. И только один, последний, заберет призовой фонд. В новогоднем сезоне он составляет 3 миллиона рублей.

Все серии сезона можно будет посмотреть уже 31 декабря. Эпизоды будут выходить с 14:00 каждый час эксклюзивно в VK Видео.

Напомним, что гостями Азамата Мусагалиева уже были Настя Ивлеева, Михаил Галустян, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий, Стас Костюшкин, Зоя Яровицына, Анатолий Цой, Александр Пташенчук, Баста и многие другие.