Вместит 9 тысяч зрителей: сколько певец JONY заработает, собрав ледовую арену в Балашихе

Певец Джахид Афраил оглы Гусейнли, известный как JONY, даст концерт в подмосковной Балашихе на большой арене. На этом выступлении, которое могут посетить тысячи фанатов, он заработает миллионы рублей.

Telegram-канал Звездач выяснил, сколько организаторам удастся собрать с концерта. Ледовая арена, которую арендовали под концерт JONY, вмещает 9 тысяч зрителей.

Цена на билеты составляет от 2900 за простую проходку и до 12500 рублей за вход в фан-зону на пятерых. Таким образом, при заполнении всех мест JONY и его команда получат свыше 19 миллионов рублей.

Ранее стало известно, сколько российские звезды заработают под Новый год. Больше всех за корпоратив просит певец Филипп Киркоров. Цена на его выступление составляет 25 миллионов рублей. На втором месте с 18 миллионами рублей расположилась Полина Гагарина.