Вместе по жизни: Владимир Селиванов живет с молодой блогершей несмотря на официальный брак

«Реальный пацан» Владимир Селиванов уже несколько лет официально женат на Виктории Марковой, знакомство с которой завязалось благодаря случайной переписке в социальной сети. Когда-то Селиванов рассказывал, что был буквально сражен наповал тонким чувством юмора девушки и умением красиво излагать свои мысли.

Несмотря на официальный брак, Селиванов не скрывает своих новых отношений с инфлюенсером Александрой Калмыковой.

Чувства вспыхнули сразу после первой встречи. Сейчас, спустя несколько месяцев совместной жизни, Владимир научился ладить с детьми новой возлюбленной от первого брака. Отношения парочка не скрывает. Как и факт того, что у актёра на полочке лежит золотое кольцо.

Встречу с Калмыковой Селиванов считает моментом судьбоносным. Портал «Актуальные новости» пишет: юморист убеждён – дальше «по жизни» они будут двигаться вместе.