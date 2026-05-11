«Владу будет жирно»: Яна Рудковская заменила Соколовского на Билана в треке с Джиганом

Об этом Джиган рассказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, где временно заменил Илью Соболева в роли ведущего.

Рэпер признался, что несколько лет назад работал над совместным треком с Владом Соколовским. Артисты почти завершили запись песни, которая позже стала известна как «Крик моей души».

Однако в дело вмешалась Яна Рудковская. Продюсер прослушала демоверсию трека и жёстко заявила, что участие Соколовского в песне будет для него «жирно». По её мнению, трек заслуживал более известного исполнителя.

«Владу будет жирно», — процитировал Джиган слова Рудковской.

После этого продюсер предложила отдать песню Диме Билану, которого она продюсирует. Джиган согласился на замену, и трек был перезаписан в короткие сроки. В итоге «Крик моей души» вышел в исполнении Джигана и Билана, а Соколовский остался за бортом проекта.

Рэпер признался, что до сих пор считает свой поступок нечестным по отношению к Владу Соколовскому.

Напомним, что Джиган временно ведёт «Шоу Воли» вместе с Павлом Волей. В новом выпуске гостями программы стали Никита Джигурда и участники группы «БиС». Постоянный ведущий проекта Илья Соболев временно покинул шоу, причины его отсутствия не уточняются.

