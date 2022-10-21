Владимир Зеленский против украинских девушек

Президент Украины ввел санкции против трех певиц и одной телеведущей.

Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Сердокова и Регина Тодоренко, работающие в России, лишены украинских государственных наград, прав на покупку недвижимости на Украине и возможности вывоза своих капиталов за пределы республики.

Общий список ограничений содержит 15 пунктов и рассчитан на пять лет.

Анна Седокова недавно приехала в Россию из США и, судя по ее последним интервью, пока не определилась в отношении будущих бизнес планов.

Таисия Повалий, надолго замолчав после начала российской спецоперации на Украине, 14 октября выпустила новый сингл «Столетия», получивший неоднозначную реакцию у слушателей.

Ани Лорак, которая также попыталась отмолчаться в связи с начавшимся военным конфликтом, провела не слишком неудачные гастроли по Западной Европе, а в России у нее закрыли ее продюсерскую компанию.

Ани отрастила длиннющие волосы и выложила в сеть отчаянный тизер к своему новому клипу на песню «Лабиринт».

Регина Тодоренко, которую многие помнят как ведущую телепрограммы «Орел и решка» на телеканале «Пятница», после недавних родов не без труда восстанавливается для очередного ледового шоу.

Сочувствуем девушкам. Им и так не просто, а тут еще санкции…

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP/East News