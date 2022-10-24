Владимир Познер потерял терпение и ударил дочь

Журналист и ведущий Владимир Познер вспомнил ужасный поступок, который совершил по отношению к трехлетней дочери Екатерине. Сейчас ей 62 года, но отца до сих пор не отпускает произошедшее много лет назад.

Познер рассказал, что в молодости потерял терпение и ударил дочь из-за нежелания есть. Удар был настолько сильным, что у ребенка пошла кровь.

«Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней», - вспоминает Познер спустя много лет.

Он добавил, что дочь часто уговаривали есть, но в тот раз у молодого отца не выдержали нервы.

Пианистка и композитор Екатерина Чемберджи с 1990 года проживает в Германии. Ее мать, филолог Валентина Чемберджи, разошлась с Познером в 1967-м, прожив в браке 10 лет.

Познер был женат трижды. С 2005 года он связан узами Гименея с предпринимателем Надеждой Соловьевой.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News