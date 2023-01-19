Виновник ДТП с участием Ксении Собчак выплатил семье погибшей Екатерины Тарасовой 300 тысяч рублей

В этой истории меня многое не устроило, - признался журналистам Антон Тарасов. - Водитель получил 2 года колонии-поселения, но год он уже отсидел под домашним арестом, это время засчитывается.

Он также выплатил 300 тысяч рублей. Смешно, конечно… Ведь мать ребенку никто не вернет.

Напомним, 9 октября 2021 года на трассе «Адлер-Альпинка Сервис» арендованный тележурналистами «Майбах» при обгоне выскочил на встречную полосу и протаранил «Фольскваген», в котором находилась фитнес-тренер Екатерина Тарасова.

Женщина погибла на месте, водитель получил тяжелую травму. Пассажиры «Майбаха», среди которых была и Ксения Собчак, не пострадали.