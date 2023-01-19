07:16, 19 января 2023
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Виновник ДТП с участием Ксении Собчак выплатил семье погибшей Екатерины Тарасовой 300 тысяч рублей
Дочке Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, выплатили 300 тысяч рублей.
В этой истории меня многое не устроило, - признался журналистам Антон Тарасов. - Водитель получил 2 года колонии-поселения, но год он уже отсидел под домашним арестом, это время засчитывается.
Он также выплатил 300 тысяч рублей. Смешно, конечно… Ведь мать ребенку никто не вернет.
Напомним, 9 октября 2021 года на трассе «Адлер-Альпинка Сервис» арендованный тележурналистами «Майбах» при обгоне выскочил на встречную полосу и протаранил «Фольскваген», в котором находилась фитнес-тренер Екатерина Тарасова.
Женщина погибла на месте, водитель получил тяжелую травму. Пассажиры «Майбаха», среди которых была и Ксения Собчак, не пострадали.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.nsk.kp.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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