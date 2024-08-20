Виктория Дайнеко призналась, что мечтает выпустить студийную песню с Биланом

Певица Виктория Дайнеко стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Livе» и выступила с живым концертом на «Авторадио». Она презентовала песню «Досчитаю до ста» и анонсировала выпуск мини-альбома.

Артистка призналась, что уже много месяцев работает в плотном графике, но нашла время для альбома. Виктория любит работать над чем-то новым и мечтает о дуэтах. Она бы хотела поработать с Федуком и Mary Gu, но пока сотрудничество не состоялось. Но у нее есть и другие кандидатуры.

«На самом деле я все время о разных артистах думаю. Например, сейчас мечтаю выпустить студийную песню с Димой Биланом. Мы с ним работали над проектом «Тролли», и у нас там были отличные дуэты. Мне кажется, что и в жизни классно бы получилось», – поделилась Дайнеко.

Певица также вспомнила о своем участии в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Она стала победительницей пятого сезона, хотя хотела попасть туда еще в первом.

«Когда был объявлен кастинг, я попросила мамину начальницу передать в Москву кассету. Мне было 14 лет, и мы с моим лучшим другом записали номер на песню Кристины Агилеры. Это было очень классно!» – отметила исполнительница в эфире «Авторадио».

Она уже не помнит, дошла ли кассета до адресата. После она сама приехала в Москву поступать в университет и сдала экзамены. Услышав о кастинге в пятый сезон проекта, она тут же поучаствовала. Зрители помнят, как девушка в итоге стала победительницей «Фабрики звезд».