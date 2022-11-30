Виктория Боня публично ест черную икру с рук

Викторию Боню пригласили отведать блюда высокой кухни.

Светская львица, облачаясь во все черное и надев сережки Van Cleef стоимостью с легковой автомобиль, решила поразить всех своим внешним видом.

Поразила она правда больше своим поведением. На фото в социальной сети певица запечатлена в странной позе, поедающей черную икру прямо с ладони.

По версии телеграм-канала Только Никому: Светская хроника в Москве настолько обмельчала, что на прием к мишленовским героям теперь зовут даже ведущую с бревна.

Это общество, пишет редактор канала, конечно, приняло в свое время Иду Галич, Настю Ивлееву и Катю Варнаву, но бессменная ведущая Дом-2… к этому высокую кухню готовила.

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