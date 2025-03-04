Опубликовано 04 марта 2025, 16:151 мин.
«Иду на процедуры»: Виктория Боня пожаловалась на новые проблемы с телом
Ведущая Виктория Боня призналась, что борется с целлюлитом.
© Starface.ru
Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что у нее появился целлюлит на ногах. Своим горем она поделалась в социальных сетях.
«У меня сейчас идет ожесточенная борьба с целлюлитом. Сегодня иду на процедуры, потом расскажу подробнее. Купила еще одну нереальную штуку… в общем, со всех сторон подхожу к проблеме», — написала звезда.
Ранее Боня признавалась, что время от времени практикует программы «экстремального похудения». Подобного рода «детоксом», по словам знаменитости, она занимается уже 20 лет.
А недавно мы писали о том, что подписчики высмеяли Боню за фото с Пенелопой Крус.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин