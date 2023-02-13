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21:42, 13 февраля 2023
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Виктория Боня отдыхает на яхте за 350.000 рублей в день

Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фото: Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка и блогер Виктория Боня отдыхает на Мальдивах, то и дело радуя своих фолловеров подробными историями о своем повседневным быте.

Несколько дней назад в своих соцсетях 42-летняя модель решила устроить так называемый рум тур по роскошный яхте.

На эту тему Виктория даже запустила голосование. Внимательные подписчики обратили внимание на фирму Azalia, предоставляющую услуги аренды элитных яхт.

В открытых источниках есть информация, что минимальная стоимость аренды судоходного средства этой компании составляет около 350. 000 руб. в день.

Ближайшее время Боня всё-таки проведёт экскурсию по яхте, так как большинство поклонников проявили свою заинтересованность и проголосовали за виртуальный тур с любимой звездой.

Источник:Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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