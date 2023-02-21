Виктор Тульчинский раскрыл интимные тайны артистки Нины Дорошиной

Легендарная Настюха из фильма «Любовь и голуби», знаменитая актриса «Современника» Нина Дорошина в реальной жизни так и осталась одинокой.

Нина Михайловна была замужем дважды, однако оба брака оказались неудачными.

Первым мужем был Олег Даль, который, как говорят, до самой смерти любил свою первую избранницу.

Тогда актер был предрасположен к алкоголю. А актриса – неравнодушна к Олегу Ефремову.

Со вторым супругом – театральным художников-осветителем Владимиром Ишковым – Дорошина прожила до самой его кончины в 2004 году.

По воспоминаниям актера Виктора Тульчинского, в семье часто возникали шумные скандалы. Дело доходило до взаимного рукоприкладства.

Отношения Нины Дорошиной и Олега Ефремова овеяны тайнами и легендами. Говорят, их последняя встреча произошла за день до смерти режиссера. Олег Николаевич будто бы сказал: «Мне считанные дни остались. Попрощаемся, вспомним что-нибудь». Но его пожизненная пассия в тот последний вечер ускользнула, сославшись на необходимость рано утром принимать экзамены – она тогда преподавала в Театральном институте им Щукина.

Народная артистка РФ Нина Дорошина ушла из жизни в 2018 году. Последние пять лет она много и тяжело болела. И рядом не было никого, кто помог бы ей скрасить одиночество.