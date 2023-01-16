Виктор Салтыков: все девочки Ленинграда зарыдали, когда я женился

Популярный в конце ХХ века музыкант Виктор Салтыков, вспоминая свой первый брак с Ириной Сапроновой, признался: «Трудно переливать кровь, думаю это вообще невозможно!»

Этой метафорой лидер группы «Электроклуб» выразил свое отношение к творческому союзу с будущей звездой группы «Мираж».

Напомним, после свадьбы музыкальная карьера Салтыкова, по мнению многих критиков, пошла на убыль. А Ирина, напротив, сумела извлечь из супружества со звездным музыкантом все выгоды – взяла его фамилию и вскоре сама стала знаменитой.

Вспоминая те годы, 65-лений Виктор признается: брак с Ириной не одобрил никто из его группы. -Ты спятил! – говорил мне Саша Назаров, - признается певец, - все девушки Ленинграда, которые в конце 80-х сходили по мне с ума рыдали и плакали.