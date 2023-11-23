VII Форум Woman Who Matters объединит в Москве более 2000 участников

9 декабря 2023 года в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоится VII ежегодный Форум Woman Who Matters. Форум объединяет женщин-предпринимательниц, топ-менеджеров компаний, инфлюенсеров и медийных персон.

За 7 лет мероприятие стало по-настоящему знаковым событием для делового сообщества и женского коммьюнити. Центральной темой форума в 2023 году станет поддержка предпринимательства — финансовая, консультационная, информационная, практическая. Все эти аспекты объединены в логику «пути предпринимателя»: от выбора ниши до масштабирования на зарубежные рынки.

Мероприятия форума Woman Who Matters пройдут в залах кинотеатра «Октябрь» в нескольких форматах.

В формате панельных дискуссий будут представлены темы женского лидерства, управленческих стратегий, личного бренда, развития карьеры женщины в корпорациях, благотворительности, социальной среды и инвестиций. Также эксперты поделятся практическими рекомендациями, инструментами и методиками для роста бизнеса и саморазвития.

Среди спикеров и экспертов форума: генеральный директор МТС Диджитал Оксана Воробьева, генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, председатель Попечительского совета благотворительного фонда «Инклюзион» Оксана Лучина, главный редактор информационного портала LIFE Татьяна Денесюк, первый вице-президент и руководитель службы управления рисками в «Газпромбанк» Наталья Пузырникова, актриса, режиссер, основатель школы актерского мастерства REFORMA LAB Алиса Старовойтова, основатель Института Метакогнитивного Программирования (IMCP), автор 20+ коучинговых программ Михаил Саидов, блогер-миллионник, основатель школы по SMM «KramskoySchool» Владислав Крамской.

Традиционно, в рамках форума пройдет вручение премий Woman Who Matters 2023 и WWM Entrepreneurship. Это первые всероссийские премии, привлекающие внимание к вкладу женщин в различные сферы деятельности.

Ознакомиться с подробной программой и участниками VII Форума и Премии Woman Who Matters можно на сайте форума.