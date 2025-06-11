«Видеть женщину в хорошем настроении — мечта»: Гогунский оправдался за громкое интервью с Собчак

Актер Виталий Гогунский оправдался за высказывания о женщинах на интервью с Ксенией Собчак. Об этом сообщает Woman.ru.

Виталий Гогунский угодил в скандал после интервью с Собчак. Актер заявил, что женщина не может находиться рядом с мужчиной в плохом настроении. Также он убежден: в случае болезни она должна закрыться в комнате и не выходить, пока не станет легче. Столкнувшись с критикой, Гогунский решил оправдаться за свои слова.

Актер отметил, что расстраивается, когда видит грустную девушку. По его словам, он делает все, чтобы возлюбленная находилась в хорошем настроении, обеспечивая ее и задаривая подарками.

«Все женщины, которые жили со мной, не работали ни дня. Я им все дал и отдал. Поэтому видеть женщину в хорошем настроении — моя мечта. Когда я вижу ее в плохом — я начинаю переживать», — пояснил артист.

По словам звезды «Универа», мужчина, обеспечивающий женщину, вправе ждать от нее в доме уюта и спокойствия. Также он утверждает: если девушка находится рядом с «самцом, которого уважает и любит», то она априори не может быть несчастной.

«Она рада, что пришел кормилец», — резюмировал актер.

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