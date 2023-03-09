«Везде фейки у нее»: Ксению Собчак уличили в обмане после публикации с Богомоловым

8 марта состоялся Международный женский день, вот почему многие светские львицы делились историями о том, как их поздравили мужчины. Не стала исключением и Ксения Собчак. В своей социальной сети журналистка опубликовала видео с горнолыжного курорта и сообщила, что они с супругом решили провести этот день по-спортивному.

«Решили семейно отметить 8 марта тем, что встали на беговые лыжи в Красной Поляне! Выглядит пока так себе, но чувствуется, будто я мастер спорта со стажем», — подписала ролик Собчак.

В конце видео Ксения Анатольевна решила побаловать подписчиков эксклюзивом и показала нежный поцелуй с супругом. К слову, не все фолловеры восторженно отреагировали на откровения знаменитости.

Дело в том, что на ролике в кадр попало цифровое табло, на котором указана дата 26 февраля. Многие пользователи Сети посчитали, что Собчак намеренно их вводит в заблуждение.

«Там же дата 26.02 на табло. Везде фейки у нее. Отмечает 8 марта заранее, так сказать, чтобы снег не растаял», — гневно высказались подписчики.

На этом негодования публики не закончились. Так, фолловеры предположили: на самом деле Ксения Анатольевна провела Международный женский день не в России, а на Кипре. Правда сама знаменитость никак не стала комментировать подобные домыслы.

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