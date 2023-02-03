Весной 1996 года: когда у женатого Константина Меладзе на самом деле появилась Вера

Экс-продюсер Валерия Меладзе Константин Сергеев объяснил появление песни «Вера» в репертуаре музыканта. Он рассказал, есть ли связь композиции с экс-участницей группы «Виагра» Верой Брежневой.

Сергеев отметил, что композиция «Вера» философская по содержанию.

«Никакого отношения к Вере Брежневой в то время композиция, конечно, не имела», - уточнил он в разговоре с МК.

Описываемые события относятся к весне 1996 году, когда Сергеев познакомился с Константином Меладзе и шла работа над выпуском второго альбома «Последний романтик».

Обсуждение проходило в съемной квартире артиста. Сергеев рассказал, что «наряду с шикарным хитом «Актриса» там были медленные красивые песни и необычные философские композиции», в частности та самая песня «Вера».

Напомним, Константин Меладзе до Брежневой был женат на Яне Сумм. Их брак длился с 1994 по 2013 годы. С Брежневой Меладзе расписался в 2015 году.

Ранее сообщалось о личной жизни его брата Валерия. Недавно супруга Меладзе Альбина Джанабаева подтвердила, что певец ее бросил.