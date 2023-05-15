«Вещи добавляются, покупаются»: сын Зайцева закрыл долги и пытается восстановить Дом моды

Сын умершего модельера Вячеслава Зайцева Егор собирается продолжать бизнес отца. Он закрыл долги Дома моды и планирует его восстанавливать.

«Салон работает, вещи добавляются, папины покупаются. Сделали ремонт в Доме», - сообщил он. Слова Егора Зайцева приводит Пятый канал.

Зайцев передал сыну Дом моды после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона. Однако бизнес оказался на грани разорения: имел большие долги, столкнулся с увольнениями. Егор оплатил задолженности и спас здание на проспекте Мира от продажи. Часть помещений были сданы в аренду.

Экс-директор Дома моды Николай Головин утверждал, что с приходом Егора в качестве руководителя сменились 3 или 4 команды: они работали «ужасно и безобразно». В результате детище Зайцева медленно стало «уходить под воду».

Напомним, помимо Дома моды, после смерти Зайцева осталось солидное наследство: квартиры в Москве, Париже, усадьба в Каблуково. Имущество достанется сыну и внучкам Зайцева.

Ранее историк моды Александр Васильев высказывался по поводу наследства другого умершего кутюрье Валентина Юдашкина. По его словам, семье достанется только четверть Дома моды – остальное, скорее всего, перейдет спонсорам.