Вернувшегося в Россию Александра Ревву не приняли обратно в шоу-бизнес

Юморист и певец Александр Ревва вернулся в Россию после продолжительного отсутствия и вышел на сцену дворца «Мегаспорт» в плохом настроении. Некоторые предположили, что шоу-бизнес отказался принимать знаменитость в свою тусовку.

Во время исполнения финальной композиции «Песни года» Ревву оттеснили к краю. С испорченным настроением он стоял у кулис.

Источник среди зрителей заявил, что его «не освистали, но овации не было».

В Сети стали рассуждать, почему Ревва странно вел себя на «Песне года» и всех сторонился. Одни предположили, что коллеги по творческому цеху отказались его принимать. Другие считают, что он снялся ради денег и отправится обратно в Европу.

Ранее мать Реввы обвинила сына в том, что он подкаблучник, который слова не может сказать без жены Анжелики.