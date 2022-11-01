Вернувшегося в Москву Милохина остановили сотрудники ДПС

Даня Милохин стал главным ньюсмейкером последней недели: ещё совсем недавно их пара с Евгенией Медведевой считалась самой яркой на «Ледниковом периоде», но неожиданно для всех блогер покинул телепроект, подставив и партнёршу, и Илью Авербуха, создателя шоу. Своё решение Даня объяснил усталостью, избавляться от которой он решил на отдыхе в Дубае.

Как стало известно, на днях блогер вернулся в Москву, и столица встретила беглеца с неожиданным «сюрпризом»: бело-розовый автомобиль Милохина остановили сотрудники ДПС. Об этом сообщила Агата Муцениеце, бывшая коллега Дани по «Ледниковому периоду».

«Тот момент, когда едешь по центру, а Милоху остановили менты», - с иронией отреагировала девушка.

ФОТО: East News