Вернувшаяся в РФ ради семьи Анна Заворотнюк мечтает уехать обратно в Дубай

Ни для кого не секрет, что уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Родственники актрисы охраняют ее от вмешательства публики, поэтому состояние звезды «Моей прекрасной няни» для многих остается загадкой. Зато дочь знаменитости ведет довольно открытый образ жизни, вот почему новости об Анне не менее интересны, чем о звездной маме. Напомним, несколько месяцев назад девушка уехала в Дубай, однако недавно она прилетела в РФ по семейным обстоятельствам. В личном блоге Заворотнюк рассказала об ощущениях от пребывания в стране.

Анна откровенно призналась, что очень хочет вернуться в Дубай, поскольку это — «ее город». «Скажу как на духу, если бы не семья, я сюда только летом прилетела бы», — поделилась знаменитость.

В последнее время про Анну и ее семью выходит множество сомнительных публикаций. Девушка сообщила, что нередко домыслы журналистов заставляют ее посмеяться. «Из последнего запомнилось, что я кого-то там заказала, наняла киллера и меня посадили. Вы со мной поосторожнее», — с иронией высказалась Заворотнюк.

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