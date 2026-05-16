Вернутся на экраны 26 июля: вышел тизер третьего сезона «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Об этом сообщает телеканал.
В новом сезоне вернутся актёры Джеффри Дин Морган в роли Нигана и Лорен Кохэн в роли Мэгги — их герои временно забыли прежние разногласия ради совместной работы. Действие продолжится на Манхэттене, где персонажи строят новое поселение.
Помимо главных героев в третьем сезоне появятся актриса Эйми Гарсиа, актёры Логан Ким, Рауль Кастильо и Джимми Симпсон.
Сериал является спин-оффом популярной франшизы «Ходячие мертвецы» и рассказывает о приключениях героев в постапокалиптическом Нью-Йорке.
Напомним, «Мёртвый город» стал одним из самых успешных ответвлений франшизы о зомби-апокалипсисе. Первые два сезона показали, как Мэгги и Ниган оказались в разрушенном Манхэттене и были вынуждены работать вместе, несмотря на трагическое прошлое.