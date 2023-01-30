«Вердикт неизбежен»: Юлия Ковальчук высказалась о возвращении в Россию

Уже несколько недель Юлия Ковальчук вместе с супругом наслаждается отдыхом в Испании. В связи с этим по Сети распространились слухи о том, что звездная семья эмигрировала в теплую страну. Узнав о распространившейся информации, певица поспешила внести ясность в ситуацию.

По словам Юлии, ее переезд — лишь домыслы СМИ. На самом деле, она отправилась в небольшое путешествие и в скором времени уже вернется в Россию.

«Стоит ненадолго вырваться, как все таблоиды пестрят о переезде. Нам не так часто удается всем вместе оторваться от работы и путешествовать, что я стараюсь ловить каждый момент», — высказалась Ковальчук.

К слову, многие фолловеры поддержали артистку и встали на ее защиту. По их словам, сейчас очень опасно доверять тому, то написано в прессе.

«А это сейчас уже норма. Как только звезда в аэропорту, то все: вердикт неизбежен», — высказался подписчик.

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