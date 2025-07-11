«Вера теряется на фоне»: Брежнева в черном, а Лобода в прозрачной юбке посетили шоу Zuhair Murad в Париже

Вера Брежнева и Светлана Лобода посетили показ Zuhair Murad в рамках Недели высокой моды в Париже. Певицы выбрали разные наряды – экс-жена Константина Меладзе была в черном, а исполнительница хита «Твои глаза» надела прозрачную юбку. Кадрами они поделились в соцсетях.

Брежнева позировала фотографам в черном строгом костюме с широкими брюками и жакетом, под который надела короткий топ. Лацканы жакета были украшены стразами. Вера дополнила свой образ украшениями и черными солнцезащитными очками.

Пользователи Сети отметили, что она «потерялась» на фоне экс-участницы «ВИА Гры» Светланы Лободы. Та была в платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Она дополнила образ босоножками на шпильке и яркими украшениями. Ее вид оценил сам основатель бренда Зухаир Мурад.