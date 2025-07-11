НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июля 2025, 17:11
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«Вера теряется на фоне»: Брежнева в черном, а Лобода в прозрачной юбке посетили шоу Zuhair Murad в Париже

Вера Брежнева в черном «потерялась» рядом с Лободой на шоу Zuhair Murad в Париже.
«Вера теряется на фоне»: Брежнева в черном, а Лобода в прозрачной юбке посетили шоу Zuhair Murad в Париже

© Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Вера Брежнева и Светлана Лобода посетили показ Zuhair Murad в рамках Недели высокой моды в Париже. Певицы выбрали разные наряды – экс-жена Константина Меладзе была в черном, а исполнительница хита «Твои глаза» надела прозрачную юбку. Кадрами они поделились в соцсетях.

Брежнева позировала фотографам в черном строгом костюме с широкими брюками и жакетом, под который надела короткий топ. Лацканы жакета были украшены стразами. Вера дополнила свой образ украшениями и черными солнцезащитными очками.

Пользователи Сети отметили, что она «потерялась» на фоне экс-участницы «ВИА Гры» Светланы Лободы. Та была в платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Она дополнила образ босоножками на шпильке и яркими украшениями. Ее вид оценил сам основатель бренда Зухаир Мурад.

Вера Брежнева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее мы писали о том, что Брежнева возмутилась слухами о своей смерти. Она попросила свою аудиторию не вестись на откровенную дезинформацию. При этом женщина сопроводила свой текст нецензурной лексикой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Вера Брежнева
шоу
Светлана Лобода
мода
критика