«Вера теряется на фоне»: Брежнева в черном, а Лобода в прозрачной юбке посетили шоу Zuhair Murad в Париже
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Вера Брежнева и Светлана Лобода посетили показ Zuhair Murad в рамках Недели высокой моды в Париже. Певицы выбрали разные наряды – экс-жена Константина Меладзе была в черном, а исполнительница хита «Твои глаза» надела прозрачную юбку. Кадрами они поделились в соцсетях.
Брежнева позировала фотографам в черном строгом костюме с широкими брюками и жакетом, под который надела короткий топ. Лацканы жакета были украшены стразами. Вера дополнила свой образ украшениями и черными солнцезащитными очками.
Пользователи Сети отметили, что она «потерялась» на фоне экс-участницы «ВИА Гры» Светланы Лободы. Та была в платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Она дополнила образ босоножками на шпильке и яркими украшениями. Ее вид оценил сам основатель бренда Зухаир Мурад.
Ранее мы писали о том, что Брежнева возмутилась слухами о своей смерти. Она попросила свою аудиторию не вестись на откровенную дезинформацию. При этом женщина сопроводила свой текст нецензурной лексикой.