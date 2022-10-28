Вера Брежнева решила поменять имидж
Вышиванка Brezhneva даст концерт в рижском Splendid Palace
После долгого перерыва и непростых творческих поисков Вера Брежнева выступит перед латвийской публикой с сольным концертом.
Певица вновь сменила имидж и в анонсе указала себя как VERA Brezhneva.
Именно под этим именем Вера Киперман (в девичестве Галушка) хорошо известна и украинским, и российским, и западноевропейским любителям поп-музыки.
Напомним, после осуждения спецоперации на Украине экс-солистка «ВИА-Гры» была вынуждена покинуть российскую сцену.
На своей исторической родине Веру в свою очередь осудили за пассивность в поддержке Украины.
В Италии творческий потенциал певицы также не нашел признания, да и планируемые концерты в Турции отменили.
И вот – новая попытка заявить о себе.
Выступление состоится 7 декабря в рижском концертном зале Splendid Palace.
Пожелаем удачи?
ФОТО: EAST NEWS