Вера Брежнева отреклась от украинского прошлого

Вера Киперман, известная нам под псевдонимом Веры Брежневой, заявила, что никогда не считала себя украинской певицей.

Экс-солистка «ВИАгры» появилась на свет в местечке Каменское, в Днепропетровской области Украины, там же, где родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

Несмотря на то, что школу, как и высшее образование, Вера получала в своем родном городе, певице не хотелось бы запомнится своим фанатам звездой украинского происхождения.

«У меня нет ни одной композиции на украинском, я никогда не участвовала ни в одной «Песни года» в этой стране и как-то так получилось, что Украина никогда не воспринимала меня. И вообще, я никогда не была украинской певицей, а первый раз вышла на сцену в Санкт-Петербурге», - написала девушка в своей соц.сети.

Ранее, в феврале 2022-м, роковая блондинка выступила с критикой в адрес специальной военной операции России на Украине, после чего уехала на итальянский курорт Форте-деи-марми со своим супругом.

Сейчас Брежнева оформила итальянское гражданство и, похоже, не собирается возвращаться ни в Россию, ни в Украину.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News