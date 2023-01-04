Вены, ноги, позвоночник: какие болезни за год изменили Николая Баскова

Певец Николай Басков, еще год назад будучи очень красивым мужчиной, в конце 2022-го напугал публику отекшим видом и походкой. Выяснилось, что на музыканта свалились нешуточные проблемы со здоровьем.

Как рассказывал его коллега по творческому цеху Лев Лещенко, Басков перенес две операции на ногах. Сам исполнитель признавался: он «довел до того состояния, что порвались связки». О других болезнях исполнитель попросту умалчивает, а они, очевидно, есть.

По мнению психолога и нумеролога Элены Гамаюн, у Баскова наблюдаются проблемы с костно-мышечной системой, венами и давлением.

«По здоровью у него есть цифры, связанные с костно-мышечной системой, это 16 аркан (Башня) – это вены, ноги, позвоночник», - рассказала специалист. С давлением и сердечно-сосудистой системой связана шестая чакра.

Гамаюн указала, что певец «часто пренебрегает своим здоровьем» и может выходить на сцену не в очень хорошем состоянии. Эксперт посоветовала исполнителю «четко следить за своими эмоциями, быть в ровном, спокойном, гармоничном состоянии». Ему нельзя расстраиваться и бурно реагировать на трудные моменты в жизни. Эксперт не исключила, что в марте к Баскову придут удача, успех и процветание. Однако ему нельзя впадать в депрессию, негативно мыслить и переживать - фортуна может повернуться спиной.

Ранее певица Глюкоза показала, как выглядел Басков в Новый год.