Вел себя отстраненно, ни с кем не общался: Овечкин приехал на Троекуровское кладбище по важному поводу

16 августа исполнилось восемь лет со дня смерти актрисы Веры Глаголевой. Память звезды «Не стреляйте в белых лебедей» на Троекуровском кладбище почтили дочь Анастасия Шубская и ее супруг, хоккеист Александр Овечкин.

Последнее пристанище артистки выполнено в виде изящной белоснежной беседки, которая в восьмую годовщину смерти заполнена букетами цветов.

Почтить память Глаголевой пришли, по данным aif.ru, все ее родственники — около 30 человек. Среди них была семья Овечкиных, посетившая кладбище вместе с детьми. Близкие актрисы заходили в беседку, чтобы возложить цветы, крестились перед портретом и делились теплыми воспоминаниями об усопшей. Поминки длились около двух часов: многим родным звезды российского кинематографа хотелось пообщаться подольше после долгой разлуки.

Зять Веры появился на кладбище в спортивном стиле — футболке и джинсах. Как сообщает издание, Овечкин был молчалив, вел себя отстраненно и практически ни с кем не общался. Спортсмен провел на могиле тещи около 15 минут и поспешно скрылся.

Анастасия, наоборот, активно встречала гостей, наливала воду, расставляла цветы в вазы на могиле. Дочь Глаголевой заботилась обо всех приехавших на кладбище в памятный день. Затем она села с детьми в автомобиль с водителем и покинула Троекуровское вслед за мужем.

Первым мужем артистки был актер Родион Нахапетов, которому она родила дочерей Анну и Марию. В браке с бизнесменом Кириллом Шубским появилась на свет дочь Настасья.

Глаголева умерла в 61 год в клинике Германии от рака желудка.

