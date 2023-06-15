Ведущий «Дома-2» рассказал о страданиях Ольги Бузовой после развода с Дмитрием Тарасовым

Когда-то Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад они развелись: супруги не смогли сохранить ни любовь, ни дружеские отношения. Тогда певица обвинила футболиста в многочисленных изменах, и с тех пор знаменитости регулярно обмениваются встречными обвинениями в медийном пространстве. В новом интервью для шоу «PROжизнь» телеведущий Антон Беккужев заявил, что Бузова тяжело пережила крушение брака с Тарасовым.

В разгар семейной драмы Ольга вела телепроект «Дом-2». По словам Антона, знаменитость испытывала стресс перед каждым эфиром шоу. В то время Бузова пыталась сохранить оптимизм, однако ей не удавалось подавить свои истинные эмоции.

«В кадр выходила с улыбкой на лице, но коленки тряслись. Я помню ситуацию с разводом. Она очень трудно ее переживала», — высказался Антон.

Ранее Маша Малиновская осудила 37-летнюю Ольгу Бузову за увлечение косметологией. Телеведущая заявила: «Лицо отекшее». Полное высказывание Маши читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Ольга Орлова обратилась к Жанне Фриске в годовщину смерти певицы. Подробности смотрите в этой статье.